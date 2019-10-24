Британия не планирует обсуждать Brexit в парламенте на следующей неделе

Правительство Великобритании не планирует проводить дебаты на следующей неделе непосредственно по Brexit или о досрочных выборах в Палате общин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Сообщается, что лидер Палаты общин Джейкоб Рис-Могг сегодня традиционно объявлял о планах парламента на следующую неделю, и не вспомнил о законодательство о Brexit, которое должно быть принято до того, как будет ратифицирован договор с ЕС.

Вместо того, лидер Палаты общин рассказал о планах на следующую неделю, а именно что члены парламента будут обсуждать окружающую среду, вести переговоры о возобновлении исполнительной власти в Стормонти и пожар в многоэтажке Grenfell Tower, которая произошла в прошлом году.

Отметим, что правительство все еще имеет возможность внести изменения в повестку дня на следующую неделю.

Напомним, ЕС не смогли принять решение об отсрочке Brexit из-за позиции Франции, которая не готова предоставлять отсрочку для Великобритании на три месяца.

Вчера Джонсон сообщил президенту Евросовета Дональду Туску, что Великобритания способна заключить соглашение до 31 октября, и что он не хочет новой отсрочки. Ранее до этого он неоднократно заявлял, что Британия выйдет из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах.