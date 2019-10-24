Британія не планує обговорювати Brexit у парламенті наступного тижня

Уряд Великої Британії не планує проводити дебати наступного тижня безпосередньо щодо Brexit або про дострокові вибори в Палаті громад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зазначається, що лідер Палати громад Джейкоб Ріс-Могг сьогодні традиційно оголошував про плани парламенту на наступний тиждень, і не згадав про законодавство про Brexit, яке повинно бути прийнято до того, як буде ратифікований договір з ЄС.

Замість того лідер Палати громад розповів про плани на наступний тиждень, а саме що члени парламенту обговорюватимуть навколишнє середовище, вестимуть переговори про відновлення виконавчої влади в Стормонті і пожежу у багатоповерхівці Grenfell Tower, яка сталася минулого року.

Зазначимо, що уряд все ще має можливість внести зміни до порядку денного на наступний тиждень.

Нагадаємо, ЄС не змогли прийняти рішення про відстрочення Brexit через позицію Франції, яка не готова надавати відстрочку для Великобританії на три місяці.

Вчора Джонсон повідомив президенту Євроради Дональду Туску, що Великобританія здатна укласти угоду до 31 жовтня, і що він не хоче нової відстрочки. Раніше до цього він неодноразово заявляв, що Британія вийде з ЄС 31 жовтня за будь-яких обставин.