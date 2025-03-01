Мінфін Британії анонсував перший транш із 3 млрд фунтів допомоги Україні

Британія не буде вибирати між Україною та США на тлі дипломатичного конфлікту між двома країнами. Однак попри це Британія продовжує "повністю підтримувати" Україну в її боротьбі з російським вторгненням.
Про це заявила канцлер казначейства Британії Рейчел Рівз, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LBC News.
"Уряд не збирається вибирати між країнами. Нам потрібно працювати з нашими союзниками та партнерами по всьому світу, і ми продовжуватимемо це робити. Але український народ може знати, що цей уряд, ця країна повністю стоїть за українським народом", - заявила Рівз.
Водночас вона згадала, що її країна зобов’язалась виділяти 3 мільярди фунтів на рік стільки, скільки буде потрібно для підтримки України. Вона також зауважила, що нещодавно ухвалений в Британії закон дозволяє використовувати прибутки від заморожених російських активів на допомогу України.
"І перший транш із цього фінансування вартістю 3 мільярди фунтів стерлінгів буде розблоковано протягом наступних кількох днів на знак нашого постійного зобов’язання підтримувати народ України", - заявила вона.
Нагадаємо, що вчора, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон, де зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом.
Під час спілкування у Білому домі між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася суперечка, яка стосувалася війни в Україні.
Після сварки Трамп зібрався зі своїми ключовими радниками в Овальному кабінеті. Пізніше Володимир Зеленський достроково поїхав з Білого дому.
Трамп звинуватив президент України, що той нібито не готовий до миру.
Варто додати, у Вашингтоні також очікувалося підписання угоди між Україною та США щодо мінералів. Але цього не сталося.
Детальніше про зустріч Зеленського з Трампом - у матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що Європа вступилась за Україну на фоні сварки Зеленського та Трампа. Детальніше по заяви лідерів європейських країн та організацій можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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