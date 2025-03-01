Мінфін Британії анонсував перший транш із 3 млрд фунтів допомоги Україні

"Уряд не збирається вибирати між країнами. Нам потрібно працювати з нашими союзниками та партнерами по всьому світу, і ми продовжуватимемо це робити. Але український народ може знати, що цей уряд, ця країна повністю стоїть за українським народом", - заявила Рівз.

Водночас вона згадала, що її країна зобов’язалась виділяти 3 мільярди фунтів на рік стільки, скільки буде потрібно для підтримки України. Вона також зауважила, що нещодавно ухвалений в Британії закон дозволяє використовувати прибутки від заморожених російських активів на допомогу України.

"І перший транш із цього фінансування вартістю 3 мільярди фунтів стерлінгів буде розблоковано протягом наступних кількох днів на знак нашого постійного зобов’язання підтримувати народ України", - заявила вона.