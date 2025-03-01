Минфин Британии анонсировал первый транш из 3 млрд фунтов помощи Украине

"Правительство не собирается выбирать между странами. Нам нужно работать с нашими союзниками и партнерами по всему миру, и мы будем продолжать это делать. Но украинский народ может знать, что это правительство, эта страна полностью стоит за украинским народом", - заявила Ривз.

В то же время она вспомнила, что ее страна обязалась выделять 3 миллиарда фунтов в год столько, сколько потребуется для поддержки Украины. Она также отметила, что недавно принятый в Британии закон позволяет использовать доходы от замороженных российских активов на помощь Украине.

"И первый транш из этого финансирования стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов будет разблокирован в течение следующих нескольких дней в знак нашего постоянного обязательства поддерживать народ Украины", - заявила она.