Минфин Британии анонсировал первый транш из 3 млрд фунтов помощи Украине

Великобритания не будет выбирать между Украиной и США на фоне дипломатического конфликта между двумя странами. Однако несмотря на это Британия продолжает "полностью поддерживать" Украину в ее борьбе с российским вторжением.

Об этом заявила канцлер казначейства Британии Рэйчел Ривз, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LBC News.