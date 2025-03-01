Минфин Британии анонсировал первый транш из 3 млрд фунтов помощи Украине
Великобритания не будет выбирать между Украиной и США на фоне дипломатического конфликта между двумя странами. Однако несмотря на это Британия продолжает "полностью поддерживать" Украину в ее борьбе с российским вторжением.
Об этом заявила канцлер казначейства Британии Рэйчел Ривз, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LBC News.
"Правительство не собирается выбирать между странами. Нам нужно работать с нашими союзниками и партнерами по всему миру, и мы будем продолжать это делать. Но украинский народ может знать, что это правительство, эта страна полностью стоит за украинским народом", - заявила Ривз.
В то же время она вспомнила, что ее страна обязалась выделять 3 миллиарда фунтов в год столько, сколько потребуется для поддержки Украины. Она также отметила, что недавно принятый в Британии закон позволяет использовать доходы от замороженных российских активов на помощь Украине.
"И первый транш из этого финансирования стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов будет разблокирован в течение следующих нескольких дней в знак нашего постоянного обязательства поддерживать народ Украины", - заявила она.
Встреча Зеленского с Трампом
Напомним, что вчера, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с американским президентом Дональдом Трампом.
Во время общения в Белом доме между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошел спор, который касался войны в Украине.
После ссоры Трамп собрался со своими ключевыми советниками в Овальном кабинете. Позже Владимир Зеленский досрочно уехал из Белого дома.
Трамп обвинил президент Украины, что тот якобы не готов к миру.
Стоит добавить, в Вашингтоне также ожидалось подписание соглашения между Украиной и США по минералам. Но этого не произошло.
Подробнее о встрече Зеленского с Трампом - в материале РБК-Украина.
Заметим, что Европа вступилась за Украину на фоне ссоры Зеленского и Трампа. Подробнее о заявлениях лидеров европейских стран и организаций можно узнать в материале РБК-Украина.
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