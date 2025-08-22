Британія підписала контракт для посилення ППО: що він передбачає

В межах угоди на суму 118 млн фунтів стерлінгів (159 млн доларів), британський уряд протягом трьох років придбає шість нових систем Land Ceptor у транснаціональної європейської компанії з виробництва озброєння MBDA.

Комплекси включатимуть так звані "модульні зенітні ракети". Вони здатні вражати об’єкт розміром із тенісний м’яч, що рухається зі швидкістю, вдвічі більшою за швидкість звуку, а також пускові установки і допоміжні машини.

Нові ракети для британської армії увійдуть до складу системи ППО Sky Sabre. Вона була розгорнута у 2022-2024 роках на східному фланзі НАТО у південно-східній Польщі для сприяння доставці військового обладнання в Україну та забезпечення безпечного пересування українських рекрутів на навчання.

Система призначена для протидії різним повітряним загрозам, включно з винищувачами, безпілотними апаратами та крилатими ракетами, і може бути розгорнута у будь-якій точці світу. За даними британського Міноборони, вона здатна одночасно наводити 24 ракети для перехоплення окремих цілей.

"Подвоєння наших розгорнутих можливостей Sky Sabre, посилить протиповітряну оборону Великої Британії, захистить британські сили за кордоном і буде стримувати наших противників", - заявив міністр Збройних сил Великої Британії Люк Поллард.

У Bloomberg нагадали, що новий контракт підписано на тлі зустрічі європейських і американських керівників оборонних відомств, які обговорюють можливі гарантії безпеки для України в разі досягнення мирної угоди з Росією.

Протиповітряна оборона розглядається як ключовий елемент у рамках "Коаліції охочих" - групи країн на чолі з Великою Британією та Францією, які готові розмістити війська та військові системи поза лінією фронту в Україні.