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Британія стане частиною ядерної авіаційної місії НАТО з новими F-35A

Британія, Середа 25 червня 2025 04:07
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Британія стане частиною ядерної авіаційної місії НАТО з новими F-35A Фото ілюстративне: літаки F-35 (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Велика Британія робить потужний крок у зміцненні своєї обороноздатності. Країна долучиться до ядерної місії НАТО із використанням надсучасних винищувачів F-35A з ядерним потенціалом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час саміту НАТО в середу, 25 червня, оголосить про закупівлю 12 надсучасних винищувачів п’ятого покоління F-35A у США. Ці літаки здатні нести ядерну зброю та стануть частиною посиленого ядерного потенціалу країни.

Стармер використає цю заяву для заклику союзників по НАТО активніше вкладатися в колективну безпеку:

"Відданість Великої Британії НАТО – незаперечна, як і внесок Альянсу в безпеку нашої країни. Але ми всі маємо зробити більше, аби захистити євроатлантичний простір на покоління вперед".

Придбання винищувачів із можливістю нести ядерне озброєння свідчить про важливий зсув у ядерній стратегії Сполученого Королівства.

Ще б пак, раніше Лондон покладався виключно на морський компонент - підводні човни з ракетами Trident. Тепер країна долучиться до ядерної місії НАТО із використанням літаків подвійного призначення (DCA - Dual Capable Aircraft), що є потужним сигналом як союзникам, так і потенційним супротивникам.

За словами Стармера, у нинішню добу глобальної нестабільності "мир більше не можна сприймати як належне".

F-35A – це один із найсучасніших винищувачів у світі, створений переважно американською компанією Lockheed Martin. Він здатний діяти у складних бойових умовах, уражати цілі як у повітрі, так і на землі, та є малопомітним для ворожих радарів. Водночас це один із найдорожчих бойових літаків сучасності.

За даними уряду Великої Британії, участь у програмі F-35 підтримує близько 20 000 робочих місць у країні, оскільки 15% деталей для винищувача виробляються саме у Сполученому Королівстві.

Це оголошення стало продовженням ширшої оборонної стратегії уряду, зокрема – анонсованої на початку тижня реформи військового потенціалу в Шотландії та планів будівництва нових ударних підводних човнів, спрямованих на посилення готовності до потенційного протистояння з Росією.

Агресія Росії в світі

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що вже за кілька років Росія може атакувати територію НАТО.

З оцінками Німеччини згоден президент Литви Гітанас Науседа. Він заявив, що Росія може здійснити новий напад через кілька років і країни Балтії будуть першочерговими цілями президента Росії Володимира Путіна.

При цьому на сьогоднішній день європейські лідери сумніваються в дієвості американських гарантій згвдно статті 5 НАТО.

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