Британия отозвала посла из Беларуси

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что власти Соединенного Королевства решили отозвать посла в Белоруссии для проведения консультаций. Такой шаг сделан в знак солидарности с Польшей и Литвой.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Министр отметил, что Лондон осуждает решение властей Беларуси о выдворении из страны литовских и польских дипломатов. По словам британского министра, это было сделано "совершенно необоснованно" и лишь "изолирует белорусский народ".

"В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций по ситуации в Беларуси", - написал Рааб.

Напомним, в начале октября МИД Беларуси сообщил об отзыве своих послов в Литве и Польше для консультаций и посоветовал соседям поступить подобным образом.

Позже ряд европейских стран, среди которых Латвия, Эстония, Чехия, Болгария, Германия, Словакия и Румыния отозвали своих послов в знак солидарности с Литвой и Польшей. Изначально Литва и Польша отказывали отзывать свои послов из Беларуси, однако позже вызвали их для консультаций.

При этом в Минске заявили, что сократят штат посольства в Минске.