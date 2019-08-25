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Британія може відмовитися платити ЄС 37 млрд доларів при "жорсткому" Brexit

Новини » Політика    25.08.2019 - 05:54
Британія може відмовитися платити ЄС 37 млрд доларів при "жорсткому" Brexit
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Сума відступних може бути скорочена з 39 млрд до 9 млрд фунтів стерлінгів

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може відмовитися платити 37 млрд доларів відступних Євросоюзу при Brexit без угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Mail on Sunday.

Наголошується, що Джонсон збирається попередити про це європейських лідерів на саміті G7.

За даними газети, узгоджена з Брюсселем урядом колишнього прем'єр-міністра Терези Мей сума відступних може бути скорочено з 39 млрд фунтів стерлінгів (47,7 млрд доларів) до 9 млрд фунтів (11 млрд доларів). Причина - відсутність компромісу в питанні досягнення угоди про умови Brexit між Лондоном і Брюсселем.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон проводить юридичні консультації для того, щоб припинити роботу парламенту країни на п'ять тижнів. ЗМІ вважають, що цей крок є спробою зупинити законодавців від примусового продовження терміну дії Brexit.

Нагадаємо, президент Європейської ради Дональд Туск заявляв, що Європейський союз не буде співпрацювати з Лондоном в питанні виходу Британії з ЄС (Brexit) без угоди.

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