Британія може відмовитися платити ЄС 37 млрд доларів при "жорсткому" Brexit

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Сума відступних може бути скорочена з 39 млрд до 9 млрд фунтів стерлінгів

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може відмовитися платити 37 млрд доларів відступних Євросоюзу при Brexit без угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Mail on Sunday.

Наголошується, що Джонсон збирається попередити про це європейських лідерів на саміті G7.

За даними газети, узгоджена з Брюсселем урядом колишнього прем'єр-міністра Терези Мей сума відступних може бути скорочено з 39 млрд фунтів стерлінгів (47,7 млрд доларів) до 9 млрд фунтів (11 млрд доларів). Причина - відсутність компромісу в питанні досягнення угоди про умови Brexit між Лондоном і Брюсселем.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон проводить юридичні консультації для того, щоб припинити роботу парламенту країни на п'ять тижнів. ЗМІ вважають, що цей крок є спробою зупинити законодавців від примусового продовження терміну дії Brexit.

Нагадаємо, президент Європейської ради Дональд Туск заявляв, що Європейський союз не буде співпрацювати з Лондоном в питанні виходу Британії з ЄС (Brexit) без угоди.