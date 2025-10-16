Британія опублікувала докази масштабного шпигунства Китаю всередині країни

Високопосадовець британського уряду у справі про ймовірне шпигунство, яка провалилася та спричинила гарячу політичну суперечку у Вестмінстері, розповів, що китайські розвідувальні служби проводили "масштабні шпигунські операції", які загрожували економіці та безпеці Британії.

Заступник радника Британії з національної безпеки Метью Коллінз у письмових доказах заявив, що ймовірна діяльність двох чоловіків, звинувачених у шпигунстві на користь Китаю, "завдає шкоди безпеці чи інтересам Великої Британії", і що "інформація та матеріали", передані ними, будуть "прямо чи опосередковано" корисними для китайської держави.

Коллінз також наголосив прокурорам, що Британія прагне "до позитивних відносин з Китаєм для зміцнення взаєморозуміння, співпраці та стабільності", згідно з документами, які були опубліковані у відповідь на зростаючу критику щодо дій уряду у цій справі.

Що відомо про шпигунство

30-річний Крістофер Кеш, колишній дослідник депутата-консерватора, та 33-річний вчитель Крістофер Беррі заперечили звинувачення в тому, що вони передавали конфіденційну інформацію ймовірному агенту китайської розвідки між 2021 і 2023 роками.

Королівська прокуратура несподівано зняла звинувачення проти них минулого місяця, що викликало політичну реакцію.

Директор державного обвинувачення Британії заявив, що справу було закрито, оскільки не вдалося отримати докази від уряду, який називає Китай загрозою національній безпеці.

Опозиційні консерватори, які були при владі, коли чоловікам було висунуто звинувачення у квітні 2024 року, звинуватили нинішній лейбористський уряд, стверджуючи, що він "занадто слабкий, щоб протистояти Пекіну у вирішальному питанні національної безпеки".