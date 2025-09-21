ua en ru
Нд, 21 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Британії вчитимуть депутатів, як захищатися від російських та китайських шпигунів

Лондон, Неділя 21 вересня 2025 12:00
UA EN RU
У Британії вчитимуть депутатів, як захищатися від російських та китайських шпигунів Фото: британських депутатів вчитимуть захисту від російських та китайських шпигунів (parliament uk)
Автор: Наталія Юрченко

Британська розвідувальна служба MI6 вперше опублікує рекомендації депутатам щодо захисту від шпигунства та іноземного втручання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times.

За даними видання, служба безпеки інформуватиме всіх парламентарів та політиків, яких називають "особами високого ризику", про зростаючу загрозу з боку ворожих держав.

Поради депутатам та політикам опублікують протягом наступних кількох тижнів. Очікується, що MI6 також додасть розділ про поїздки за кордон і закликатиме не залишати мобільні телефони та ноутбуки без нагляду в готельних номерах.

Як зазначається, британські чиновники чітко дали зрозуміти, що, на їхню думку, основна загроза іноземного втручання виходить з боку Китаю та Росії.

Нагадаємо, у Британії неодноразово затримували російських шпигунів, зокрема і серед дипломатів. Також, як повідомлялося, наприкінці минулого року кілька російських дипломатів змогли проникнути у закриту частину британського парламенту під час екскурсії.

Посол Росії в Великій Британії Андрій Келін не заперечив шпигунство за атомними субмаринами Британії.

Також відомо, що британська розвідка MI6 запускає власний спеціалізований портал Silent Courier у даркнеті для вербування шпигунів із Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Великобританія Китай
Новини
Українські розвідники уразили три гелікоптери Мі-8 та дороговартісну РЛС у Криму
Українські розвідники уразили три гелікоптери Мі-8 та дороговартісну РЛС у Криму
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто