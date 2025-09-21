У Британії вчитимуть депутатів, як захищатися від російських та китайських шпигунів
Британська розвідувальна служба MI6 вперше опублікує рекомендації депутатам щодо захисту від шпигунства та іноземного втручання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times.
За даними видання, служба безпеки інформуватиме всіх парламентарів та політиків, яких називають "особами високого ризику", про зростаючу загрозу з боку ворожих держав.
Поради депутатам та політикам опублікують протягом наступних кількох тижнів. Очікується, що MI6 також додасть розділ про поїздки за кордон і закликатиме не залишати мобільні телефони та ноутбуки без нагляду в готельних номерах.
Як зазначається, британські чиновники чітко дали зрозуміти, що, на їхню думку, основна загроза іноземного втручання виходить з боку Китаю та Росії.
Нагадаємо, у Британії неодноразово затримували російських шпигунів, зокрема і серед дипломатів. Також, як повідомлялося, наприкінці минулого року кілька російських дипломатів змогли проникнути у закриту частину британського парламенту під час екскурсії.
Посол Росії в Великій Британії Андрій Келін не заперечив шпигунство за атомними субмаринами Британії.
Також відомо, що британська розвідка MI6 запускає власний спеціалізований портал Silent Courier у даркнеті для вербування шпигунів із Росії.