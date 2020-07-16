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Британія звинуватила РФ у втручанні у вибори 2019 року

Лондон, Четвер 16 липня 2020 15:38
Британія звинуватила РФ у втручанні у вибори 2019 року
Фото: Домінік Рааб (facebook.com DominicRaabMP)
Автор: Роман Калиниченко

Британія почала кримінальне провадження

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб заявив, що Росія намагалася втрутитися у британські вибори 2019 року. За даним фактом розпочато кримінальне розслідування.

Про це повідомляє The Guardian.

За його словами, Росія незаконно купувала конфіденційні документи, що які стосувалися запланованої угоди про вільну торгівлю між Британією та США, і публікувала їх в соцмережах.

"На основі всебічного аналізу уряд прийшов до висновку, що майже напевно російські актори прагнули втрутитися у загальні вибори 2019 року за допомогою онлайн-поширення незаконно придбаних урядових документів", - сказав Рааб.

Він уточнив, що "чутливі урядові документи, що належать до британсько-американської угоди" про вільну торгівлю, були незаконно придбані Росією до виборів і поширені в Інтернеті через соціальну платформу Reddit.

Рааб відзначив відсутність свідоцтв широкомасштабної російської кампанії проти виборів, назвавши при цьому "будь-яку спробу втрутитися в наші демократичні процеси абсолютно неприйнятною". Глава МЗС Британії також повідомив, що за вказаними фактами порушено кримінальну справу.

"Уряд залишає за собою право вживати відповідні заходи у майбутньому", - додав він.

Нагадаємо, Росія періодично втручається у внутрішні справи багатьох країн, про що підтверджують заяви цих держав.

Так було, зокрема, під час минулих президентських виборів у Сполучених Штатах Америки.

Крім того, РФ неодноразово здійснювала інформаційні та кібератаки, наприклад, на бундестаг Німеччини.

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