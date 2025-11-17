Британія обурена: ґвалтівник із 54 злочинами вимагає від влади "компенсацію за страждання"

В Британії серійний ґвалтівник із 54 злочинами, який понад 14 років уникав депортації, претендує на компенсацію за "страждання" від електронної мітки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Так, 48-річний Мустафа Таскіран, турецький громадянин, який понад десятиліття уникав депортації з Великої Британії, може отримати компенсацію після того, як його адвокати заявили, що електронна мітка, яку він був змушений носити, спричинила в нього "сильну депресію" та фізичний дискомфорт.

Високий суд Лондона уже ухвалив попереднє рішення на користь Таскірана. Це сталось всього за кілька днів до того, як чоловік визнав себе винним у переслідуванні жінки та погрозах убити її ножем. Остаточний вирок у цій справі очікується цього місяця.

За словами Таскірана, електронний браслет був "важким і болючим", що нібито призвело до "значних фізичних та психічних страждань". Його адвокати домагаються компенсації та "належного полегшення" для мігранта.

Злочини Мустафи Таскірана

Таскіран опинився у центрі численних кримінальних справ ще з моменту отримання дозволу на постійне проживання у 1994 році. За наступні 10 років він скоїв 54 злочини. У 2009-му він уникнув депортації, а в 2014 році був засуджений до шести років ув’язнення за зґвалтування.

Після звільнення у 2018 році британська влада знову спробувала депортувати його, однак Туреччина позбавила його громадянства та відмовилася видати проїзні документи, унеможлививши висилку. Весь цей час Таскіран перебував під наглядом імміграційних служб і мав цілодобово носити електронну мітку.

Реакція суспільства

Після оприлюднення справи низка британських політиків висловила обурення. Тіньовий міністр юстиції Роберт Дженрік заявив, що суспільство не повинно перейматися "так званою депресією" особи, яка неодноразово порушувала закон.

У Міністерстві внутрішніх справ наголосили, що "коли іноземні громадяни скоюють серйозні злочини, влада робить усе можливе для їхньої депортації", попри складнощі через відмову Туреччини приймати Таскірана.

Скандальна справа вже викликала хвилю критики на адресу міграційної системи Великої Британії та її здатності висилати небезпечних іноземних злочинців.