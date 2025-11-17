ua en ru
Британия возмущена: насильник с 54 преступлениями требует от властей "компенсацию за страдания"

Великобритания, Понедельник 17 ноября 2025 06:35
UA EN RU
Британия возмущена: насильник с 54 преступлениями требует от властей "компенсацию за страдания" Иллюстративное фото: преступник в наручниках (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Британии серийный насильник с 54 преступлениями, который более 14 лет избегал депортации, претендует на компенсацию за "страдания" от электронной метки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Так, 48-летний Мустафа Таскиран, турецкий гражданин, который более десятилетия избегал депортации из Великобритании, может получить компенсацию после того, как его адвокаты заявили, что электронная метка, которую он был вынужден носить, вызвала у него "сильную депрессию" и физический дискомфорт.

Высокий суд Лондона уже принял предварительное решение в пользу Таскирана. Это произошло всего за несколько дней до того, как мужчина признал себя виновным в преследовании женщины и угрозах убить ее ножом. Окончательный приговор по этому делу ожидается в этом месяце.

По словам Таскирана, электронный браслет был "тяжелым и болезненным", что якобы привело к "значительным физическим и психическим страданиям". Его адвокаты добиваются компенсации и "надлежащего облегчения" для мигранта.

Преступления Мустафы Таскирана

Таскиран оказался в центре многочисленных уголовных дел еще с момента получения разрешения на постоянное проживание в 1994 году. За следующие 10 лет он совершил 54 преступления. В 2009-м он избежал депортации, а в 2014 году был приговорен к шести годам заключения за изнасилование.

После освобождения в 2018 году британские власти снова попытались депортировать его, однако Турция лишила его гражданства и отказалась выдать проездные документы, сделав невозможным высылку. Все это время Таскиран находился под наблюдением иммиграционных служб и должен был круглосуточно носить электронную метку.

Реакция общества

После обнародования дела ряд британских политиков выразили возмущение. Теневой министр юстиции Роберт Дженрик заявил, что общество не должно беспокоиться о "так называемой депрессии" человека, который неоднократно нарушал закон.

В Министерстве внутренних дел отметили, что "когда иностранные граждане совершают серьезные преступления, власть делает все возможное для их депортации", несмотря на сложности из-за отказа Турции принимать Таскирана.

Скандальное дело уже вызвало волну критики в адрес миграционной системы Великобритании и ее способности высылать опасных иностранных преступников.

Напомним, в Британии хотят кардинально ограничить срок пребывания беженцев. Так, в понедельник, 17 ноября, Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд должен обнародовать радикальные изменения в системе предоставления убежища.

