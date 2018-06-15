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Британия обещает ЕС военное сотрудничество после Brexit

НовостиПолитика    15.06.2018 - 18:40
Фото: Флаг Великобритании (pixabay/comterimakasih0)
Фото: Флаг Великобритании (pixabay/comterimakasih0)

Также Великобритания готова участвовать в европейских силовых структурах

Великобритания обещает Европейскому Союзу (ЕС) военное сотрудничество после выхода страны из ЕС (Brexit). Об этом заявил министр британского правительства по делам Европы Дэвид Лидингтон немецким СМИ, сообщает Reuters.

Так, Великобритания хочет надежно закрепить свою внешнюю политику и вопросы связей по безопасности с ЕС путем "соглашения о максимально возможном сотрудничестве" и готова участвовать в европейских силовых структурах.

"Британия будет открыта к тесному сотрудничеству с Европой в силах кризисного реагирования после своего выхода из ЕС. Британия хотела бы формализовать будущую внешнюю политику, политику безопасности и военное сотрудничество с ЕС в соответствующем соглашении", - заявил британский чиновник.

Также Лидингтон добавил, что это включало бы контроль со стороны Лондона над любыми расположениями британских сил в Европе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Великобритании нижняя палата парламента приняла план по выходу страны из Евросоюза (Brexit).

Также добавим, что министр юстиции Британии подал в отставку из-за Brexit.

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Теги публикации: Великобритания, Евросоюз, Brexit  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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