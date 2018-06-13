Британський парламент схвалив план щодо виходу з Євросоюзу

Згідно з ухваленим документом, парламент отримає більше контролю за процесом Brexit

У Великій Британії нижня палата парламенту у вівторок, 12 червня, ухвалила план із виходу країни з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє DW.

Зазначається, що таким чином, британський прем'єр-міністр Тереза Мей домоглася підтримки, проте змушена була піти на поступки супротивникам Brexit у лаах Консервативної партії, яку вона представляє.

Так, згідно з проголосованим планом, парламент отримає більше контролю за процесом виходу Британії з ЄС.

Перехідний період, під час якого Лондон і Євросоюз будуть домовлятися про майбутнє партнерство, почнеться після офіційного виходу Великої Британії з ЄС у березні 2019 року і займе 21 місяць, протягом яких Британія не зможе брати участь в ухваленні рішень, але продовжить дотримуватися правил ЄС і робити внески у його бюджет.

Нагадаємо, міністр юстиції Великої Британії Філіп Лі подав у відставку через стратегію британського уряду з Brexit.