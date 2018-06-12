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Міністр юстиції Британії подав у відставку через Brexit

НовиниПолітика    12.06.2018 - 14:28
Фото: Brexit (pixabay.com)
Фото: Brexit (pixabay.com)

Він впевнений, що політика британського уряду щодо Brexit завдає шкоди виборцям

Міністр юстиції Великої Британії Філіп Лі подав у відставку через стратегію британського уряду щодо Brexit. Про це повідомляє The Guardian.

Міністр у справах жертв, молоді та сімейної юстиції Філіп Лі, який не підтримував Brexit на референдумі, заявив, що йому "неймовірно сумно" іти у відставку, але він вважає, що політика британського уряду щодо Brexit завдає шкоди виборцям.

Зазначається, що відставка міністра збільшить число противників, які планують виступити проти уряду у зв'язку з ключовою поправкою до законопроекту пізніше у вівторок.

Лі заявив у Twitter, що він підтримує проведення другого референдуму щодо остаточної угоди з ЄС про Brexit.

 "Головна причина мого рішення - процес Brexit та бажання влади обмежити роль парламенту у формуванні фінального результату під час голосування, яке відбудеться сьогодні".

Лі сказав, що Brexit був значно складнішим, ніж колись передбачалось, і що він "не може підтримати такий вихід країни з ЄС".

"Безвідповідально діяти так, як ми чинимо", - зазначив посадовець, закликавши Лондон призупинити, поглибити або скасувати процес 50 статті, яка формально запустила вихід Британії з ЄС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що комітет британського парламенту з питань медіа допитає мільйонера Аррона Бенкса, який спонсорував кампанію Brexit, щодо його контактів з російськими чиновниками.

 

Влада РФ зв'язувалася бізнесменом, що фінансував Brexit , - The Sunday Times Мей сказала коли буде оформлено угоду щодо Brexit з країнами ЄС
Теги публікації: Brexit  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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