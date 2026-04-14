Британия в опасности: экс-глава НАТО резко высказался о политике Стармера

06:15 14.04.2026 Вт
2 мин
Один корабль на все море: как война в Иране разоблачила слабость Британии
aimg Екатерина Коваль
Британия в опасности: экс-глава НАТО резко высказался о политике Стармера Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Getty Images)

Лорд Джордж Робертсон, бывший генеральный секретарь НАТО и автор правительственного стратегического оборонного обзора (SDR), обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в "коррозионной самоуверенности" в отношении обороны страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Британия под угрозой"

В речи, которую он произнесет во вторник в Солсбери, Робертсон заявит, что война в Иране должна стать "резким пробуждением".

"Мы недостаточно подготовлены. Мы недостаточно защищены. На нас нападают. Мы не в безопасности... Национальная безопасность Британии - под угрозой", - предупредит он.

Финансовая пропасть

По словам чиновников, разрыв в финансировании существующих оборонных планов на следующие четыре года составляет около 28 млрд фунтов - даже без учета амбиций стратегического обзора.

Министерство обороны, Казначейство и Даунинг-стрит уже несколько месяцев не могут согласовать 10-летний план оборонных инвестиций (DIP), который должны были обнародовать еще осенью.

Робертсон отметит, что канцлер Рэйчел Ривз "уделила лишь 40 слов обороне за более чем час" во время прошлогодней бюджетной речи, а в мартовском заявлении о весеннем бюджете - "ни одного слова".

Пример - война в Иране

Робертсон приведет пример неспособности Британии развернуть более одного военного корабля в Средиземном море в течение первых двух недель войны в Иране этой весной.

Он предупредит, что страна сталкивается не только с нехваткой техники, но с "кризисами в логистике, инженерии, кибербезопасности, боеприпасах, обучении и медицинских ресурсах".

Реакция правительства

Представитель правительства заявил, что кабинет реализует стратегический оборонный обзор, а расходы на оборону являются "самым большим долгосрочным ростом со времен холодной войны" - более 270 млрд фунтов инвестиций. Однако он признал, что план DIP еще окончательно не утвержден.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос о членстве Украины в Альянсе вряд ли будет решен в ближайшее время из-за отсутствия единой политической позиции среди государств-союзников.

В свою очередь, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно отметил, что Ормузский пролив не входит в зону ответственности НАТО, поэтому Альянс не планирует вмешиваться в военные действия на Ближнем Востоке.

