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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Британія намагалася врятувати угоду між Україною та США, але не вийшло, - Bloomberg

Фото: президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Після конфліктного діалогу в Білому домі 28 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер намагався повернути президентів України та США за стіл переговорів. Однак ці старання виявилися марними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання зазначає, що після конфлікту в прямому ефірі, Стармер у телефонному режимі спробував врятувати економічну угоду між країнами. Однак, за інформацією джерел, команда Дональда Трампа відмовилася повернутися до переговорів і заявила, що потрібен час, щоб охолонути.

За словами одного з європейських чиновників, адміністрація Трампа зажадала публічних вибачень від Зеленського для налагодження відносин.

Інсайдери на Даунінг-стріт констатували різницю в підходах до подій у Вашингтоні. Інші високопоставлені європейські чиновники поспішили захистити Зеленського у соцмережах і засудити Трампа й віце-президента Джей Ді Венса.

Тим часом Стармер "підняв слухавку". На думку британських чиновників, вони можуть скористатися тим, що Трамп часто висловлює перевагу Британії перед Європейським Союзом, а також робочим відносинам між лідерами Великої Британії та США.

Саміт з підтримки України в неділю, 2 березня в Ланкастер-хаусі в Лондоні став дедалі більш актуальним у контексті розриву трансатлантичних відносин. Стармер прагне відновити лідерство в Європі після Brexit, пообіцявши збільшити оборонний бюджет з 2,3% до 2,5% від економічного виробництва.

"Британський прем'єр разом із президентом Франції Еммануелем Макроном, який приймав подібний саміт у Парижі минулого місяця, сподіваються на посилення безпекових зобов'язань, щоб отримати місце за столом переговорів. Тепер вони мають подолати побоювання, що Трамп уже відмовився від української справи, а разом з нею і від Європи", - пише Bloomberg.

Конфліктна зустріч Зеленського і Трампа

У п'ятницю, 28 лютого, президент Володимир Зеленський відвідав Вашингтон. Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом планувалося підписання погодженої угоди про корисні копалини.

Однак під час зустрічі, між Зеленським, Трампом і віце-президентом США Джей Ді Венсом сталася емоційна суперечка.

Опісля президент України достроково залишив Білий дім, угода про корисні копалини підписана не була.

Трамп звинуватив президента Зеленського в неготовності до мирних переговорів з Росією.

Як повідомило Bloomberg, попри сварку, США не планують відмовлятися від спроб завершити війну в Україні.

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