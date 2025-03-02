Британія намагалася врятувати угоду між Україною та США, але не вийшло, - Bloomberg

Після конфліктного діалогу в Білому домі 28 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер намагався повернути президентів України та США за стіл переговорів. Однак ці старання виявилися марними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Видання зазначає, що після конфлікту в прямому ефірі, Стармер у телефонному режимі спробував врятувати економічну угоду між країнами. Однак, за інформацією джерел, команда Дональда Трампа відмовилася повернутися до переговорів і заявила, що потрібен час, щоб охолонути.
За словами одного з європейських чиновників, адміністрація Трампа зажадала публічних вибачень від Зеленського для налагодження відносин.
Інсайдери на Даунінг-стріт констатували різницю в підходах до подій у Вашингтоні. Інші високопоставлені європейські чиновники поспішили захистити Зеленського у соцмережах і засудити Трампа й віце-президента Джей Ді Венса.
Тим часом Стармер "підняв слухавку". На думку британських чиновників, вони можуть скористатися тим, що Трамп часто висловлює перевагу Британії перед Європейським Союзом, а також робочим відносинам між лідерами Великої Британії та США.
Саміт з підтримки України в неділю, 2 березня в Ланкастер-хаусі в Лондоні став дедалі більш актуальним у контексті розриву трансатлантичних відносин. Стармер прагне відновити лідерство в Європі після Brexit, пообіцявши збільшити оборонний бюджет з 2,3% до 2,5% від економічного виробництва.
"Британський прем'єр разом із президентом Франції Еммануелем Макроном, який приймав подібний саміт у Парижі минулого місяця, сподіваються на посилення безпекових зобов'язань, щоб отримати місце за столом переговорів. Тепер вони мають подолати побоювання, що Трамп уже відмовився від української справи, а разом з нею і від Європи", - пише Bloomberg.
У п'ятницю, 28 лютого, президент Володимир Зеленський відвідав Вашингтон. Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом планувалося підписання погодженої угоди про корисні копалини.
Однак під час зустрічі, між Зеленським, Трампом і віце-президентом США Джей Ді Венсом сталася емоційна суперечка.
Опісля президент України достроково залишив Білий дім, угода про корисні копалини підписана не була.
Трамп звинуватив президента Зеленського в неготовності до мирних переговорів з Росією.
Як повідомило Bloomberg, попри сварку, США не планують відмовлятися від спроб завершити війну в Україні.
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