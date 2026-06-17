Британія наклала на компанію рекордний штраф за порушення санкцій проти РФ

Британська дочірня компанія Sabre Corp, яка надає послуги з продажу квитків для авіакомпаній, надала російському перевізнику "Уральські авіалінії" доступ до своєї Глобальної системи розподілу протягом 7 місяців після того, як компанію було внесено до санкційного списку у 2022 році.

Про це йдеться у заяві Управління з впровадження фінансових санкцій (OFSI).

Як саме обходили санкції

Після того як платежі до британського банку Sabre були заблоковані через санкції, компанія почала шукати альтернативні шляхи отримання коштів від російської авіакомпанії.

За даними OFSI, Sabre попросила "Уральські авіалінії" надіслати тестовий платіж на рахунок за межами британського банку – з наміром у такий спосіб приймати майбутні платежі. Регулятор кваліфікував ці дії як ухилення від санкцій.

Реакція регулятора

"Ці дії підкреслюють дедалі рішучіше виконання Великою Британією режиму санкцій проти Росії на підтримку України та є чітким уроком дотримання вимог для галузі", – йдеться у заяві OFSI.

Контекст британських санкцій

Минулого місяця уряд Британії запровадив санкції проти криптовалютної компанії HTX – у Лондоні вважають її частиною "інфраструктури", яку Росія використовує для обходу обмежень.

За даними британської сторони, через HTX до Кремля повернулося 1,5 млрд доларів.

Загалом Велика Британія запровадила санкції проти понад 3000 осіб, підприємств і суден у межах режиму санкцій проти Росії.