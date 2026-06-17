Великобритания наложила на компанию рекордный штраф за нарушение санкций против РФ

Британская дочерняя компания Sabre Corp, предоставляющая услуги по продаже билетов для авиакомпаний, предоставила российскому перевозчику «Уральские авиалинии» доступ к своей Глобальной системе распределения в течение 7 месяцев после того, как компания была включена в санкционный список в 2022 году.

Об этом говорится в заявлении Управления по внедрению финансовых санкций (OFSI).

Как именно обходили санкции

После того как платежи в британский банк Sabre были заблокированы из-за санкций, компания начала искать альтернативные способы получения средств от российской авиакомпании.

По данным OFSI, Sabre попросила "Уральские авиалинии" отправить тестовый платеж на счет за пределами британского банка - с намерением таким образом принимать будущие платежи. Регулятор квалифицировал эти действия как уклонение от санкций.

Реакция регулятора

"Эти действия подчеркивают всё более решительное выполнение Великобританией режима санкций против России в поддержку Украины и являются наглядным уроком соблюдения требований для отрасли", - говорится в заявлении OFSI.

Контекст британских санкций

В прошлом месяце правительство Великобритании ввело санкции против криптовалютной компании HTX - в Лондоне считают ее частью "инфраструктуры", которую Россия использует для обхода ограничений.

По данным британской стороны, через HTX в Кремль вернулось 1,5 млрд долларов.

В целом Великобритания ввела санкции против более чем 3000 лиц, предприятий и судов в рамках режима санкций против России.