Британія надасть США свої військові бази для атак по Ірану, - Стармер

За його словами, Британія усвідомлено ухвалила рішення не брати участі в ударах по Ірану, оскільки вважає шлях переговорів найкращим для регіону і світу.

Однак Тегеран все одно завдає ударів по британських інтересах і наражає на ризик британців і союзників Лондона на Близькому Сході. Причому Стармер уточнив, що в регіоні проживають щонайменше 200 тисяч громадян Британії.

Прем'єр наголосив, що смерть верховного лідера аятолу Алі Хаменеї не змінить ситуацію. Єдиний спосіб усунути загрозу - знищити ракету біля джерела і місцях зберігання, або ж знищити пускові установки.

"США запросили дозвіл використовувати британські бази для цієї конкретної та обмеженої оборонної мети. Ми ухвалили рішення задовольнити цей запит, щоб запобігти пускам іранських ракет по всьому регіону, загибелі безневинних мирних жителів, загрозі життю британців і ударам по країнах, які не були залучені", - сказав Стармер.

Він наголосив, що основою рішення Британія є колективна самооборона "давніх інший і союзників та захист життів британців".

Стармер додав, що Лондон не приєднується до ударів США, але продовжить оборонні дії в регіоні, а також залучить українських експертів, щоб допомогти в питанні нейтралізації іранських безпілотників у Перській затоці.

"Я хочу бути гранично ясним: ми всі пам'ятаємо помилки Іраку і зробили з них уроки. Ми не брали участі в початкових ударах по Ірану і не будемо приєднуватися до наступальних дій зараз. Але Іран проводить стратегію "випаленої землі", тому ми підтримуємо колективну самооборону наших союзників і наших громадян у регіоні, тому що це наш обов'язок перед британським народом", - резюмував він.