Британия предоставит США свои военные базы для атак по Ирану, - Стармер

По его словам, Британия осознано приняла решение не участвовать в ударах по Ирану, так как считает путь переговоров наилучшим для региона и мира.

Однако Тегеран все равно наносит удары по британским интересам и подвергает риску британцев и союзников Лондона на Ближнем Востоке. Причем Стармер уточнил, что в регионе проживают не менее 200 тысяч граждан Британии.

Премьер подчеркнул, что смерть верховного лидера аятоллу Али Хаменеи не изменит ситуацию. Единственный способ устранить угрозу - уничтожить ракету у источника и местах хранения, либо же уничтожить пусковые установки.

"США запросили разрешение использовать британские базы для этой конкретной и ограниченной оборонительной цели. Мы приняли решение удовлетворить этот запрос, чтобы предотвратить пуски иранских ракет по всему региону, гибель невинных мирных жителей, угрозу жизням британцев и удары по странам, которые не были вовлечены", - сказал Стармер.

Он подчеркнул, что основой решения Британия является коллективная самообороны "давних другой и союзников и защита жизней британцев".

Стармер добавил, что Лондон не присоединяется к ударам США, но продолжит оборонительные действия в регионе, а также привлечет украинских экспертов, чтобы помочь в вопросе нейтрализации иранских беспилотников в Персидском заливе.

"Я хочу быть предельно ясным: мы все помним ошибки Ирака и извлекли из них уроки. Мы не участвовали в первоначальных ударах по Ирану и не будем присоединяться к наступательным действиям сейчас. Но Иран проводит стратегию "выжженной земли", поэтому мы поддерживаем коллективную самооборону наших союзников и наших граждан в регионе, потому что это наш долг перед британским народом", - резюмировал он.