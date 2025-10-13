ua en ru
Британия предоставит 20 млн долларов помощи на гуманитарную поддержку Сектора Газа

Лондон, Понедельник 13 октября 2025 05:40
Британия предоставит 20 млн долларов помощи на гуманитарную поддержку Сектора Газа Иллюстративное фото: разрушенный войной Сектор Газа нуждается в гуманитарной поддержке (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Великобритания предоставит пакет помощи на сумму 20 млн фунтов стерлингов (27 млн долларов) для обеспечения доступа к воде, санитарии и гигиенических услуг в Секторе Газа.

Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В правительстве также отметили, что финансирование будет предоставлено через ЮНИСЕФ, Всемирную продовольственную программу (WFP) и Норвежский совет по делам беженцев. Помощь направлена на тех, кто страдает от голода и болезней.

Кроме того, Британия проведет трехдневный саммит по вопросам восстановления Газы, в котором примут участие представители правительств, частного сектора и финансовых институтов развития, в частности Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка.

В этом финансовом году Британия уже предоставила 74 млн фунтов стерлингов гуманитарной поддержки Палестине, которую в сентябре официально признала государством.

Добавим, что Кир Стармер уже прибыв в Египет на саммит мировых лидеров, посвященный завершению конфликта, который состоится в понедельник, 13 октября.

Мирное соглашение по Сектору Газа

Мирный план Дональда Трампа по прекращению войны в Секторе Газа состоит из 20 пунктов и предусматривает создание международного "Совета мира" с функцией надзора за палестинским комитетом, отвечающим за ежедневное управление анклавом.

С 6 октября в Египте продолжаются непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС, посредниками в которых выступили представители Египта, США и Катара.

9 октября Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и ХАМАС по реализации первой фазы его мирного плана.

По соглашению, армия Израиля отведет войска на новые позиции внутри Сектора Газа, сохраняя контроль над около 53% территории анклава. После в течение трех суток ХАМАС обязался освободить всех 48 израильских заложников.

В Израиле сообщили, что освобождение заложников начнется в понедельник, 13 октября, между 4 и 6 часами утра.

Тем временем в понедельник, 13 октября, в Египте состоится международный форум "Саммит мира в Шарм-эль-Шейху" по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и достижению устойчивого мира в регионе.

Во встрече примут участие лидеры более 20 государств.

