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Британия начинает вакцинацию от COVID препаратом AstraZeneca

Лондон, Понедельник 04 января 2021 09:40
Британия начинает вакцинацию от COVID препаратом AstraZeneca
Фото: вакцина от COVID-19 (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 4 января, в Великобритании начинается массовая вакцинация от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Вакцина будет введена пациентам в "небольшом количестве" больниц в Соединенном королевстве.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании.

Сначала вакцину получат два больничных фонда в Лондоне, по одному на юге и севере Англии, один в Мидлендсе (центральная часть Англии ред.) и один в Оксфорде.

Всего вакцина будет доступна в более 700 пунктах вакцинации.

Напомним, в конце декабря Великобритания первой в мире одобрила для использования вакцину против коронавируса AstraZeneca. Регулятор лекарственных средств признал ее одновременно безопасной и эффективной.

Кроме того, в США вакцину от коронавируса разработки AstraZeneca могут одобрить в апреле 2021 года. Сейчас она находится на третьем этапе испытаний в стране.

Добавим, что в Британии в конце декабря зафиксировали 55 892 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это самый большой показатель за время пандемии.

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