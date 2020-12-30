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В США вакцину AstraZeneca от коронавируса могут одобрить в апреле

Вашингтон, Среда 30 декабря 2020 22:27
В США вакцину AstraZeneca от коронавируса могут одобрить в апреле
Автор: Роман Тверденко

В США вакцину от коронавируса разработки AstraZeneca могут одобрить в апреле 2021 года. Сейчас она находится на третьем этапе испытаний в стране.

Об этом рассказал иммунолог Монсеф Слауи, который вместе с командой ученых участвует в правительственной программе по вакцинации от коронавируса.

Он отметил, что сейчас вакцина еще на испытаниях и если не будет проблем, то разрешение на использование британского образца может быть выдано в апреле.

"Если все будет хорошо с показателями препарата, он может получить экстренное разрешение на использование где-то в апреле", - сказал Слауи.

Кроме этого, он заявил о возможном одобрении вакцины разработки Johnson & Johnson.

Напомним, Великобритания первой в мире одобрила для использования вакцину против коронавируса AstraZeneca. Регулятор лекарственных средств признал ее одновременно безопасной и эффективной.

Кроме того, власти Великобритании намерены в январе начать вакцинацию населения от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Добавим, что в ЕС заявили, что не смогут быстро одобрить использование вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca, а именно в январе 2021 года.

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