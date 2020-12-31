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В Британии обнаружили 55 тысяч случаев заболевания COVID, самый большой прирост

Великобритания, Четверг 31 декабря 2020 19:58
В Британии обнаружили 55 тысяч случаев заболевания COVID, самый большой прирост
Фото: люди в респираторах и накидках (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

В Великобритании за минувшие сутки зафиксировали 55 892 случаев заражения коронавирусом. Это самый большой показатель за время пандемии.

Об этом сообщает The Guardian.

Также за сутки зафиксировали 964 смерти, связанных с коронавирусом. Всего в Британии от COVID-19 умерли 73 512 человек.

За период пандемии в стране обнаружены 2 488 780 случаев заражения COVID-19. Это шестой показатель в мире.

Сегодня сообщалось, что правительство Великобритании не рассматривает введение общенационального жесткого карантина в стране. Действующая система локальных ограничений должна позволить этого избежать.

В среду сообщалось, что в Англии с 31 декабря увеличится количество регионов, где будет введен четвертый уровень карантина. Ужесточенные ограничения будут действовать на 75% территории.

Напомним, Великобритания первой в мире одобрила для использования вакцину против коронавируса AstraZeneca. Регулятор лекарственных средств признал ее одновременно безопасной и эффективной.

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