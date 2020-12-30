ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Великобритания первой в мире одобрила вакцину AstraZeneca

Лондон, Среда 30 декабря 2020 10:12
Великобритания первой в мире одобрила вакцину AstraZeneca
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Великобритания первой в мире одобрила для использования вакцину против коронавируса AstraZeneca. Регулятор лекарственных средств признал ее одновременно безопасной и эффективной.

Об этом сообщает ВВС.

Как сообщается, Великобритания уже заказала 100 млн доз вакцины AstraZeneca. Этого достаточно для вакцинации 50 млн человек.

Отмечается, что вакцина была разработана учеными Оксфордского университета и фармацевтической компанией AstraZeneca в начале 2020 года. Впервые ее протестировали на добровольце в апреле, после чего начались масштабные клинические испытания, в которых участвовали тысячи людей.

Ранее Великобритания одобрила вакцину Pfizer и BioNTech. Однако препарат AstraZeneca дешевле и легче в производстве, что позволит значительно увеличить количество прививок.

Напомним, власти Великобритании намерены в январе начать вакцинацию населения от коронавируса препаратом AstraZeneca. Он будет распространен для вакцинации уже с 4 января.

Также сообщалось, что 29 декабря в Великобритании зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом. Так, заразилось свыше 41 тысячи человек.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Великобритания

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь