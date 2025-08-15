Британія може відправити війська в Україну в перший тиждень після припинення вогню, - Telegraph

За даними видання, йдеться про сотні британських військових інструкторів та інженерів, які допомагатимуть відновлювати українські Збройні сили у разі паузи в бойових діях.

Прем’єр-міністр Кір Стармер також схвалив використання винищувачів Королівських повітряних сил для патрулювання українського неба разом із союзниками, аби запобігти порушенням перемир’я з боку Росії.

Рішення ухвалили на тлі переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, які майже розпочалися в Анкориджі, штат Аляска.

Трамп заявив, що не буде задоволений, якщо на зустрічі не домовляться про припинення вогню: "Я хочу бачити перемир’я. Я хочу, щоб вбивства припинилися".

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наголосив, що у разі нападу на британських військових в Україні вони даватимуть відсіч. Це стане суттєвим посиленням участі Лондона в підтримці Києва в рамках ініціативи "Коаліція рішучих", над якою британські та європейські союзники працювали протягом кількох місяців.