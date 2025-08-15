RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Британия может отправить войска в Украину в первую неделю после прекращения огня, - Telegraph

Фото: Кит Стармер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания планирует отправить свои войска в Украину уже в течение первой недели после объявления перемирия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По данным издания, речь идет о сотнях британских военных инструкторов и инженеров, которые будут помогать восстанавливать украинские Вооруженные силы в случае паузы в боевых действиях.

Премьер-министр Кир Стармер также одобрил использование истребителей Королевских воздушных сил для патрулирования украинского неба вместе с союзниками, чтобы предотвратить нарушения перемирия со стороны России.

Решение приняли на фоне переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которые почти начались в Анкоридже, штат Аляска.

Трамп заявил, что не будет доволен, если на встрече не договорятся о прекращении огня: "Я хочу видеть перемирие. Я хочу, чтобы убийства прекратились".

Министр обороны Великобритании Джон Гили подчеркнул, что в случае нападения на британских военных в Украине они будут давать отпор. Это станет существенным усилением участия Лондона в поддержке Киева в рамках инициативы "Коалиция решительных", над которой британские и европейские союзники работали в течение нескольких месяцев.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что государства, которые присоединились к "Коалиции решительных", должны быть готовы отправить свои войска для обеспечения безопасности в Украине. По его словам, Литва также готова сделать свой вклад.

Позже министр обороны Великобритании Джон Гили не исключил, что в случае достижения договоренности о перемирии Лондон будет готов отправить свои войска в Украину для поддержки его соблюдения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины