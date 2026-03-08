UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Британія має запаси газу лише на два дні через війну на Близькому Сході, - Daily Mail

22:55 08.03.2026 Нд
2 хв
Лондон залежний від поставок, за що розплачується тепер по-повній
aimg Едуард Ткач
Фото: трейдери користуються проблемним становищем Британії (Getty Images)

У Великій Британії запасів природного газу вистачає лише на два дні, оскільки конфлікт на Близькому Сході призвів до закриття найбільшого у світі газового об'єкта.

Згідно з новими даними, опублікованими компанією National Gas, у сховищах країни залишилося до 6,7 тисяч ГВт-год (гігават-годин газу), чого вистачить лише на півтора дня споживання. Аналогічна кількість зберігається у вигляді скрапленого природного газу (СПГ). Для порівняння - минулого року було 18 тисяч ГВт-год.

На ситуацію вливає ситуація на Близькому Сході. Зокрема, порушення на газовому ринку частково спричинені майже повним закриттям Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світових поставок газу та нафти. З цієї причини частина танкерів із ЗПГ змінюють маршрути і йдуть в Азію, де ціни зараз вищі. Ще один фактор порушень на газовому ринку - зупинка видобутку в деяких регіонах.

Європа на відміну від Британії набагато краще підготовлена до коливань поставок, оскільки запаси газу розраховані на кілька тижнів.

Трейдери користуються цією ситуацією, встановлюючи завищені ціни, оскільки знають, що у Британії немає іншого вибору, як перебити пропозиції європейських конкурентів. Тому Лондон наразі платить найвищу оптову ціну за газ у Європі.

Експерти пояснюють, що країна вразлива через невеликі газові сховища і високу залежність від імпорту. Насамперед - поставок із Норвегії та США.

РФ може отримати вигоду через ситуацію на Близькому Сході

Нагадаємо, днями міністр енергетики Норвегії Тер'є Осланд заявив, що війна в Ірані може вплинути на енергетичну стабільність Європи і знову активізує дискусію в ЄС щодо повної заборони російського природного газу.

Тобто, йдеться про те, що Європа знову може почати повноцінно закуповуватися російським газом, хоча нещодавно країни ЄС остаточно схвалили заборону на імпорт газу з РФ до кінця 2027 року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ВеликобританіяБлизький СхідГаз