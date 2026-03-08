Британия имеет запасы газа всего на два дня из-за войны на Ближнем Востоке, - Daily Mail

Согласно новым данным, опубликованным компанией National Gas, в хранилищах страны осталось до 6,7 тысяч ГВт-ч (гигаватт-часов газа), чего достаточно всего на полтора дня потребления. Аналогичное количество хранится в виде сжиженного природного газа (СПГ). Для сравнения - в прошлом году было 18 тысяч ГВт-ч.

На ситуацию вливает ситуация на Ближнем Востоке. В частности, нарушения на газовом рынке частично вызваны почти полным закрытием Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок газа и нефти. По этой причине часть танкеров с СПГ меняют маршруты и уходят в Азию, где цены сейчас выше. Еще один фактор нарушений на газовом рынке - остановка добычи в некоторых регионах.

Европа в отличие от Британии гораздо лучше подготовлена к колебаниям поставок, поскольку запасы газа рассчитаны на несколько недель.

Трейдеры пользуется этой ситуацией, устанавливая завышенные цены, поскольку знают, что у Британии нет другого выбора, как перебить предложения европейских конкурентов. Поэтому Лондон на данный момент платит самую высокую оптовую цену за газ в Европе.

Эксперты поясняют, что страна уязвима из-за небольших газовых хранилищ и высокой зависимости от импорта. В первую очередь - поставок из Норвегии и США.