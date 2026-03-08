RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Британия имеет запасы газа всего на два дня из-за войны на Ближнем Востоке, - Daily Mail

22:55 08.03.2026 Вс
2 мин
Лондон зависим от поставок, за что расплачивается теперь по-полной
aimg Эдуард Ткач
Фото: трейдеры пользуются проблемным положением Британии (Getty Images)

В Великобритании запасов природного газа хватает всего на два дня, поскольку конфликт на Ближнем Востоке привел к закрытию крупнейшего в мире газового объекта.

Согласно новым данным, опубликованным компанией National Gas, в хранилищах страны осталось до 6,7 тысяч ГВт-ч (гигаватт-часов газа), чего достаточно всего на полтора дня потребления. Аналогичное количество хранится в виде сжиженного природного газа (СПГ). Для сравнения - в прошлом году было 18 тысяч ГВт-ч.

На ситуацию вливает ситуация на Ближнем Востоке. В частности, нарушения на газовом рынке частично вызваны почти полным закрытием Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок газа и нефти. По этой причине часть танкеров с СПГ меняют маршруты и уходят в Азию, где цены сейчас выше. Еще один фактор нарушений на газовом рынке - остановка добычи в некоторых регионах.

Европа в отличие от Британии гораздо лучше подготовлена к колебаниям поставок, поскольку запасы газа рассчитаны на несколько недель.

Трейдеры пользуется этой ситуацией, устанавливая завышенные цены, поскольку знают, что у Британии нет другого выбора, как перебить предложения европейских конкурентов. Поэтому Лондон на данный момент платит самую высокую оптовую цену за газ в Европе.

Эксперты поясняют, что страна уязвима из-за небольших газовых хранилищ и высокой зависимости от импорта. В первую очередь - поставок из Норвегии и США.

РФ может получить выгоду из-за ситуации на Ближнем Востоке

Напомним, на днях министр энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что война в Иране может повлиять на энергетическую стабильность Европы и снова активизирует дискуссию в ЕС по поводу полного запрета российского природного газа.

То есть, речь идет о том, что Европа вновь может начать полноценно закупаться российским газом, хотя недавно страны ЕС окончательно одобрили запрет на импорт газа из РФ до конца 2027 года.

