Британия и Канада вслед за США и Евросоюзом ввели санкции против Беларуси
Британия и Канада вслед за США и Евросоюзом ввели санкции в отношении властей и компаний Беларуси. В британский "черный" список вошли 12 человек и 2 юридических лиц, канадский - 17 белорусских граждан и 5 компаний.
Об этом говорится на сайтах МИД Великобритании и Канады.
Британия ввела санкции в отношении 11 физических лиц и 2 организаций Беларуси. Под них, в частности, попали:
- глава Министерства транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко;
- командующий военно-воздушными силами и ПВО Игорь Голуба и его заместитель Андрей Гурцевич;
- гендиректор "Белаэронавигации" Леонид Чуро.
Среди юридических лиц в британском списке значатся: госпредприятие "Белаэронавигация" и BNK Ltd, подконтрольная государственной Белорусской нефтяной компании (БНК).
В канадский "черный" список вошли 17 человек, в том числе:
- глава минтранса страны Алексей Авраменко;
- гендиректор "Белаэронавигации" Леонид Чуро;
- депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич;
- командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб;
- заместитель Голуба Андрей Гурцевич;
- гендиректор Минского автомобильного завода (МАЗ) Валерий Иванькович;
- министр обороны Виктор Хренин;
- заместитель главы администрации президента республики Игорь Луцкий.
Среди компаний в перечне значатся:
- "Белаэронавигация";
- БЕЛАЗ;
- Bremino Group;
- Новая Нефтяная Компания;
- МАЗ.
Напомним, накануне США ввели санкции против 16 граждан Беларуси. В список вошли физические лица и шесть юридических лиц.
Как сообщало РБК-Украина, ранее еще несколько стран присоединились к санкциям ЕС. Они бойкотируют Беларусь в воздушном пространстве.