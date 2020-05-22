Британия, Канада и Австралия обеспокоены законом о нацбезопасности Гонконга

Документ предусматривает запрет на антиправительственные призывы.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы глубоко обеспокоены предложениями о введении закона, касающегося национальной безопасности в Гонконге", - говорится в заявлении трех стран.

При этом отмечается, что создание и одобрение такого закона

Позже в американском Сенате заявили, что разрабатывают законопроект, которым будут введены санкции против правительства Китая за нарушение независимости Гонконга.

Отметим, что 26 апреля в Гонконге возобновились антиправительственные акции протеста. Несколько сотен демонстрантов собрались, чтобы выразить протест администрации региона и китайскому правительству. Да бы не нарушать карантин, протестующие собирались в небольшие группы.