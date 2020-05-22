Британія, Канада і Австралія стурбовані законом про нацбезпеки Гонконгу

Документ передбачає заборону на антиурядові заклики.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми глибоко стурбовані пропозиціями про введення закону, що стосується національної безпеки в Гонконгу", - йдеться у заяві трьох країн.

При цьому наголошується, що створення і схвалення такого закону

Пізніше в американському Сенаті заявили, що розробляють законопроект, яким будуть введені санкції проти уряду Китаю за порушення незалежності Гонконгу.

Зазначимо, що 26 квітня в Гонконзі поновилися антиурядові акції протесту. Кілька сотень демонстрантів зібралися, щоб висловити протест адміністрації регіону і китайському уряду. Щоб не порушувати карантин, протестувальники збиралися в невеликі групи.