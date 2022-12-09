Британія, Італія і Японія погодили розробку новітнього бойового літака

Новий британо-італійсько-японський літак має бути "сумісним з винищувачами інших партнерів по НАТО". Це особливо актуально, оскільки західні країни заявляють про високий ступінь готовність докладати зусиль і виділяти кошти на військові цілі на тлі війни Росії проти України, а також з огляду на нарощування військової сили Китаєм та його погрози у бік Тайваню.

"Нове покоління бойових літаків, яке ми розробляємо, захищатиме нас і наших союзників", - підкреслив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

Проєкт називають однією з найбільших західних військових розробок, що відбуватиметься без участі США на додаток до подібної спільної програми, яку окремо раніше оголосили Німеччина, Франція та Іспанія. При цьому саме залучення Японії до британо-італійських намірів у Лондоні називають важливим досягненням, бо, за словами очільника британського уряду, "безпека Євроатлантичного і Тихоокеанського регіонів неподільна".

Урядовці вважають, що новий проєкт, крім військового значення, означатиме також великі економічні стимули, зокрема створення тисяч робочих місць та нові експортні можливості. Reuters при цьому наводить як приклад створення, виробництво й обслуговування найновішого американського винищувача F35, що стало одним з найдорожчих проєктів Міністерства оборони США.

За даними агентства, основою стане розроблений британцями проєкт літака Tempest із залученням японської програми F-X та італійської компанії Leonardo. Ймовірно літак використовуватиме багато новітніх технологій, пише видання, включно зі штучним інтелектом для допомоги пілоту у складних ситуаціях.

Британо-італійсько-японський винищувач може з'явитися в небі у 2035 році.













