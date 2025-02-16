Британія інвестує 3,15 млрд доларів у виробництво сталі у відповідь на тарифи Трампа
Уряд Великої Британії представив новий план захисту робочих місць у сталеливарній промисловості країни. Зокрема, держава інвестує 2,5 млрд фунтів стерлінгів (3,15 млрд доларів) для підтримки галузі через рішення президента США Дональда Трампа ввести 25% тарифи на імпорт сталі та алюмінію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Кошти частково надійдуть з новоствореного британського Фонду національного добробуту. За допомогою цього плану законодавці сподіваються зупинити занепад галузі, яка постраждала від зростання цін на енергоносії, конкуренції з-за кордону і падіння інвестицій.
Гроші будуть витрачені на більш ефективні електродугові печі, покликані допомогти британським виробникам краще конкурувати.
Минулого тижня британські чиновники планували провести переговори зі своїми колегами в адміністрації Трампа, щоб спробувати уникнути тарифів на імпорт сталі та алюмінію.
Канцлерка казначейства Рейчел Рівз заявила, що вважає, що Велика Британія може домовитися зі США, щоб уникнути цих заходів.
"Збалансована торгівля - і це те, що є у Великої Британії та США, немає ні профіциту, ні дефіциту, наша торгівля значною мірою збалансована - насправді немає жодної проблеми, яку потрібно вирішувати за допомогою тарифів або будь-яких інших бар'єрів", - сказала Рівз.
Bloomberg зазначає, що близько 10% сталі, виробленої в Британії, експортується в Америку, і Велика Британія також імпортує метал зі США.
Також видання пише, що новий план Британії буде шукати області для розширення сталеливарного виробництва в країні, захищати його від недобросовісної торгової практики за кордоном і покращувати потужності з переробки металобрухту. Він також сприятиме використанню британської сталі в державних проєктах.
Нагадаємо, що Трамп запровадив 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію для всіх країн без будь-яких винятків або вилучень. Рішення набуде чинності 12 березня.
На це відреагували Канада, Бразилія, які є найбільшими експортерами металу в США, і Японія. Європейський Союз заявив про те, що відповість жорсткими і відповідними заходами після рішення ввести такі мита.
Водночас президент США зазначив, що може розглянути можливість зробити винятки для Австралії з огляду на імпорт літаків американського виробництва. Однак пізніше старший торговий радник президента США Пітер Наварро заявив, що Австралія "вбиває" ринок алюмінію Сполучених Штатів.
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