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ЄС відповість жорсткими і пропорційними заходами на мита Трампа, - глава Єврокомісії

Україна, Вівторок 11 лютого 2025 10:35
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ЄС відповість жорсткими і пропорційними заходами на мита Трампа, - глава Єврокомісії Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз відповість жорсткими і відповідними заходами після рішення президента США Дональда Трампа ввести 25%-ві мита на імпорт алюмінію і сталі з Європи.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Х (Twitter).

Глава Єврокомісії висловила жаль через рішення США запровадити мита, зазначивши, що тарифи - це податки, що погано для бізнесу, ще гірше для споживачів.

"Необґрунтовані мита щодо ЄС не залишаться без відповіді - вони викличуть жорсткі та співмірні заходи у відповідь", - заявила вона.

За її словами, ЄС діятиме для захисту своїх економічних інтересів. "Ми захистимо наших працівників, бізнес і споживачів", - додала Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію без будь-яких винятків або вилучень. Рішення набуде чинності 4 березня.

Тарифи застосовуватимуться до всього імпорту сталі та алюмінію в США, зокрема з Канади і Мексики, двох найбільших іноземних постачальників металів у країну.

У Канаді вже заявили, що запроваджені мита США на сталь і алюміній будуть "абсолютно необґрунтованими" та попередили, що реакція країни на цей захід буде "чіткою і виваженою".

Протягом кількох місяців ЄС працював над набором потенційних заходів у відповідь у разі запровадження Трампом мит, хоча деталі списку ретельно охоронялися.

Financial Times повідомляло, що Європейський Союз готується завдати удару по Кремнієвій долині в якості можливої відповіді, якщо Трамп здійснить свої погрози ввести мита для блоку.

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