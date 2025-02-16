Британия инвестирует 3,15 млрд долларов в производство стали в ответ на тарифы Трампа
Правительство Великобритании представило новый план защиты рабочих мест в сталелитейной промышленности страны. Страна инвестирует 2,5 млрд фунтов стерлингов (3,15 млрд долларов) для поддержки отрасли из-за решения президента США Дональда Трампа ввести 25% тарифы на импорт стали и алюминия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Средства частично поступят из новосозданного британского Фонда национального благосостояния. С помощью этого плана законодатели надеются остановить упадок отрасли, которая пострадала от роста цен на энергоносители, конкуренции из-за рубежа и падения инвестиций.
Деньги будут потрачены на более эффективные электродуговые печи, призванные помочь британским производителям лучше конкурировать.
На прошлой неделе британские чиновники планировали провести переговоры со своими коллегами в администрации Трампа, чтобы попытаться избежать тарифов на импорт стали и алюминия.
Канцлер казначейства Рэйчел Ривз заявила, что считает, что Великобритания может договориться с США, чтобы избежать этих мер.
"Сбалансированная торговля - и это то, что есть у Великобритании и США, нет ни профицита, ни дефицита, наша торговля в значительной степени сбалансирована - на самом деле нет никакой проблемы, которую нужно решать с помощью тарифов или любых других барьеров", - сказала Ривз.
Bloomberg отмечает, что около 10% стали, произведенной в Британии, экспортируется в Америку, и Великобритания также импортирует металл из США.
Также издание пишет, что новый план Британии будет искать области для расширения сталелитейного производства в стране, защищать его от недобросовестной торговой практики за рубежом и улучшать мощности по переработке металлолома. Он также будет способствовать использованию британской стали в государственных проектах.
Напомним, что Трамп ввел 25% пошлину на весь импорт стали и алюминия для всех стран без каких-либо исключений или изъятий. Решение вступит в силу 12 марта.
На это отреагировали Канада, Бразилия, которые являются крупнейшими экспортерами металла в США, и Япония. Европейский Союз заявил о том, что ответит жесткими и ответными мерами после решения ввести такие пошлины.
При этом президент США отметил, что может рассмотреть возможность сделать исключения для Австралии, учитывая импорт самолетов американского производства. Однако позже старший торговый советник президента США Питер Наварро заявил, что Австралия "убивает" рынок алюминия Соединенных Штатов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.