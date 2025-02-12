У Трампа заявили, що Австралія "вбиває" ринок алюмінію в США
Старший торговий радник президента США Пітер Наварро заявив, що Австралія "вбиває" ринок алюмінію Сполучених Штатів. Своєю чергою, ця заява може завдати удару по зусиллях австралійського прем'єр-міністра Ентоні Альбанезе отримати звільнення від митних тарифів на сталь і алюміній, які набудуть чинності наступного місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Австралія просто вбиває наш ринок алюмінію. Вони просто заполонили наші ринки. Ось із чим ми маємо справу. Наша алюмінієва промисловість на мілині", - заявив старший радник Трампа з торгівлі та виробництва.
Зауваження Наварро прозвучали після того, як між президентом США Дональдом Трампом і Ентоні Альбанезе відбулася телефонна розмова. Австралійський прем'єр заявив після дзвінка, що глава Білого дому погодився розглянути звільнення Австралії від американських тарифів на сталь і алюміній.
Bloomberg зі свого боку нагадало, що під час першого президентського терміну Трампа, Австралія провела місяці кропітких перемовин із Вашингтоном, щоб уникнути подібних мит.
Що передувало
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в понеділок, 10 лютого, президент США Дональд Трамп запровадив 25% мито на імпорт сталі та алюмінію без будь-яких винятків. Рішення набуде чинності 4 березня. При цьому Трамп зазначив, що може розглянути можливість зробити винятки для Австралії, враховуючи імпорт літаків американського виробництва.
Тим часом головні експортери сталі в США відреагували на те, що трапилося, по-різному. У Бразилії заявили, що країна не вступить у торговельну війну, незважаючи на введені мита. Тим часом прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав тарифи "абсолютно невиправданими", попередивши про "тверду і ясну" відповідь, якщо справа дійде до цього.
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