ua en ru
Ср, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Трампа заявили, що Австралія "вбиває" ринок алюмінію в США

Середа 12 лютого 2025 03:07
UA EN RU
У Трампа заявили, що Австралія "вбиває" ринок алюмінію в США Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Старший торговий радник президента США Пітер Наварро заявив, що Австралія "вбиває" ринок алюмінію Сполучених Штатів. Своєю чергою, ця заява може завдати удару по зусиллях австралійського прем'єр-міністра Ентоні Альбанезе отримати звільнення від митних тарифів на сталь і алюміній, які набудуть чинності наступного місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Австралія просто вбиває наш ринок алюмінію. Вони просто заполонили наші ринки. Ось із чим ми маємо справу. Наша алюмінієва промисловість на мілині", - заявив старший радник Трампа з торгівлі та виробництва.

Зауваження Наварро прозвучали після того, як між президентом США Дональдом Трампом і Ентоні Альбанезе відбулася телефонна розмова. Австралійський прем'єр заявив після дзвінка, що глава Білого дому погодився розглянути звільнення Австралії від американських тарифів на сталь і алюміній.

Bloomberg зі свого боку нагадало, що під час першого президентського терміну Трампа, Австралія провела місяці кропітких перемовин із Вашингтоном, щоб уникнути подібних мит.

Що передувало

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в понеділок, 10 лютого, президент США Дональд Трамп запровадив 25% мито на імпорт сталі та алюмінію без будь-яких винятків. Рішення набуде чинності 4 березня. При цьому Трамп зазначив, що може розглянути можливість зробити винятки для Австралії, враховуючи імпорт літаків американського виробництва.

Тим часом головні експортери сталі в США відреагували на те, що трапилося, по-різному. У Бразилії заявили, що країна не вступить у торговельну війну, незважаючи на введені мита. Тим часом прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав тарифи "абсолютно невиправданими", попередивши про "тверду і ясну" відповідь, якщо справа дійде до цього.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Австралія Дональд Трамп
NEWS
Генштаб підтвердив атаку дронів на Саратовський НПЗ, зафіксовано влучання та пожежу
Генштаб підтвердив атаку дронів на Саратовський НПЗ, зафіксовано влучання та пожежу
DAILY
Андрій Герус: Рада не змушує уряд купувати реактори для АЕС у Болгарії, це його право
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Андрій Герус: Рада не змушує уряд купувати реактори для АЕС у Болгарії, це його право