ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Британія може ініціювати нові переговори з ЄС про Brexit

Новини » Політика    16.01.2019 - 04:06
Британія може ініціювати нові переговори з ЄС про Brexit
Фото: Борис Ддонсон (Jack Taylor/Getty Images)

Північна Ірландія також вимагає нової угоди по Brexit

Відхилення угоди про умови виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit) парламентом дає прем'єр-міністру Терезі Мей можливість домогтися більш вигідної угоди. Про це заявив екс-глава британського МЗС Борис Джонсон, передає РБК-Україна з посиланням на BBC.

За його словами, результати голосування в палаті громад стали великою поразкою.

"Разом з тим, тепер у Мей є мандат повернутися в Брюссель і домогтися на переговорах угоди краще", - зазначає Джонсон, дотиснути, що підтримає кабмін Мей на голосуванні про вотум недовіри уряду.

Слова Джонсона підтримала лідер північноірландській Демократичної юніоністської партії (DUP) Арлін Фостер заявила, що прем'єр-міністр Великобританії повинна домогтися нових умов про Brexit, передає Reuters.

"Прем'єр-міністр повинна повернутися в Євросоюз", - додала Фостер. Він також підкреслив, що в угоду потрібно внести фундаментальні зміни. DUP при цьому збирається працювати з урядом над отриманням кращих умов щодо виходу з ЄС.

Нагадаємо, опозиційна британська партія Лейбористів ініціює голосування за недовіру уряду прем'єр-мініструаВелікобрітаніі Терези Мей після провалу голосування про умови виходу країни з ЄС.

Раніше глава Європейської комісії Жан-Клод Юнкер закликав Великобританію як можна швидше "внести ясність у свої наміри" виходу зі складу Євросоюзу.

Опозиція у британському парламенті ініціює голосування за недовіру уряду Мей Глава Єврокомісії вимагає у Британії роз'яснити подальші кроки щодо Brexit
Новини України Тереза Мэйвыход ВБ из ЕСBrexitБрексит
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся