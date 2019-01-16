Британія може ініціювати нові переговори з ЄС про Brexit

Фото: Борис Ддонсон (Jack Taylor/Getty Images)

Північна Ірландія також вимагає нової угоди по Brexit

Відхилення угоди про умови виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit) парламентом дає прем'єр-міністру Терезі Мей можливість домогтися більш вигідної угоди. Про це заявив екс-глава британського МЗС Борис Джонсон, передає РБК-Україна з посиланням на BBC.

За його словами, результати голосування в палаті громад стали великою поразкою.

"Разом з тим, тепер у Мей є мандат повернутися в Брюссель і домогтися на переговорах угоди краще", - зазначає Джонсон, дотиснути, що підтримає кабмін Мей на голосуванні про вотум недовіри уряду.

Слова Джонсона підтримала лідер північноірландській Демократичної юніоністської партії (DUP) Арлін Фостер заявила, що прем'єр-міністр Великобританії повинна домогтися нових умов про Brexit, передає Reuters.

"Прем'єр-міністр повинна повернутися в Євросоюз", - додала Фостер. Він також підкреслив, що в угоду потрібно внести фундаментальні зміни. DUP при цьому збирається працювати з урядом над отриманням кращих умов щодо виходу з ЄС.

Нагадаємо, опозиційна британська партія Лейбористів ініціює голосування за недовіру уряду прем'єр-мініструаВелікобрітаніі Терези Мей після провалу голосування про умови виходу країни з ЄС.

Раніше глава Європейської комісії Жан-Клод Юнкер закликав Великобританію як можна швидше "внести ясність у свої наміри" виходу зі складу Євросоюзу.