Британія і Франція обговорюють розміщення військ на лінії розмежування в Україні, - ЗМІ

Лондон і Париж розглядають можливість долучення до моніторингу режиму припинення вогню у разі переговорів між Україною та РФ, та досягнення відповідної угоди. Обмірковується варіант відправки Великою Британією та Францією своїх військових на лінію розмежування.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

Представники британської та французькі влади обмірковують різні варіанти з метою гарантування безпеки Україні, якщо будуть розпочаті мирні переговори між Києвом та Москвою, та ухвалені рішення щодо припинення бойових дій, розповів високопоставлений чиновник НАТО редакції "Радіо Свобода" на умовах анонімності.

За словами представника Північноатлантичного альянсу у бесіді з журналістами, одним із можливих сценаріїв, який можна буде запропонувати Україні та РФ, є розміщення французьких та британських військ "на лінії розмежування для моніторингу режиму припинення вогню, якого може бути досягнуто внаслідок перемовин".

Високопоставлений чиновник НАТО розповів, що такі розмови ведуться лише в деяких країнах, і не на рівні Північноатлантичного альянсу.

В публікації "Радіо Свобода" вказується, що Париж і Лондон намагаються підготувати "варіанти для різних сценаріїв розвитку подій" для того, щоб у разі порушення питання новою адміністрацією президента США після інаугурації Дональда Трампа були пропозиції, як саме "можуть включитися країни Європи", й були б "готові варіанти" підтримки України.

Також представник НАТО сказав журналістам, що розробка конкретних варіантів підтримки України необхідна для гарантування участі союзників з Європи у мирних перемовинах України та РФ за посередництвом Трампа.

Питання щодо переговорів між Україною та РФ

Зазначимо, що між Києвом та Москвою наразі не відбуваються переговори стосовно припинення військової агресії РФ проти України. Українська сторона неодноразово наголошувала, що Кремль не відмовився від намірів знищення української державності та подальшої окупації території країни, та не демонструє бажання припиняти загарбницьку війну.

Між тим на тлі перемоги Дональда Трампа на виборах в США тема щодо можливого дипломатичного завершення війни РФ проти України почала набувати нових обертів. Паралельно в ЗМІ час від часу з'являються різноманітні варіанти "мирних планів" Трампа щодо України та РФ, проте офіційно вони - не підтверджені.

До слова, нещодавно телерадіокомпанія CNN розказувала, що у Трампа можуть вимагати припинити вогонь на фронті перед переговорами.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав чіткі умови для того, щоб перемовини між Україною та РФ за посередництвом США таки відбулися.

Додамо, 2 грудня під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві президент Зеленський "недипломатичною лексикою" висловився щодо можливих мирних переговорів з РФ.

Питання щодо відправки військ західних країн/країни в Україну

Нагадаємо, ще у лютому президент Франції Еммануель Макрон припустив можливість залучення сил НАТО для підтримки України. Його ідея спричинила широку дискусію серед союзників. При цьому йшлося не про участь у бойових діях, а про роботу військових інструкторів. Між тим, Литва, Латвія, Естонія та Канада заявляли про готовність обговорювати варіанти.

Нещодавно французьке видання Le Monde писало, що після перемоги Трампа на виборах у США дискусії - поновилися. За даними ЗМІ, нібито Париж та Лондон можуть очолити іноземний військовий контингент.

Додамо, згідно з публікацією The Telegraph, Трамп нібито може закликати ЄС та Велику Британію направити війська для забезпечення буферної зони між Україною та РФ по лінії розмежування, якщо буде досягнуто перемир'я.

Раніше глава Міноборони Британії Девід Леммі наголосив, що позиція країни - не змінилася, і Лондон не має наміру відправляти війська в Україну.