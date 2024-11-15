Путін не хоче результату від переговорів. Він прагне знищити Україну, - Зеленський

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування зі студентами та викладачами закладів вищої освіти Колумбії.

"Будь-який процес закінчення війни має бути справедливим. Просто перемовини заради перемовин, коли там сидить Путін, який не хоче закінчення війни, ні до чого не призведуть", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що Україна з 2014 року в тому чи іншому форматі вела переговори з Путіним .

"Але він не хоче результату від цих перемовин. Він хоче руйнації України. Тому це не позиція - говорити заради балачок. Немає на це часу. Тому безумовно потрібно, щоб Україна була в сильній позиції. Для цього потрібне об'єднання світу навколо України та план, за яким будуть ті чи інші дипломатичні дискусії з РФ", - зазначив президент.