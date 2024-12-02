"Бажано, на три букви": Зеленський відповів, на що повинна піти РФ під час переговорів

Росія має усвідомити злочини, які вона скоює в Україні. А у контексті можливих мирних переговорів, бажано, щоб країна-агресор "пішла на три букви".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві.

"На що повинна піти Росія? Бажано, на три букви. Бажано, щоб вона зрозуміла, що вона робить те, що вона робить - вбиває нас, а ми захищаємося і боремося з ворогом", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що поки що плани України незмінні.

"Авжеж ми дуже хочемо бути сильнішими, щоб у 2025 році закінчилася ця війна. Вибачте за недипломатичну лексику", - додав президент.