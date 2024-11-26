Позиція не змінилась. МЗС Британії заперечило наміри відправити війська в Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Девіда Леммі, якого цитує Sky News.

Учора газета Le Monde опублікувала інформацію, що Франція та Велика Британія нібито "не виключають" можливості відправлення військових і приватних оборонних компаній до України, посилаючись на неназвані джерела.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 в Італії Леммі прокоментував це питання. Він наголосив, що Британія чітко дотримується позиції щодо підтримки України, яка включає тренування українських військових, але водночас підкреслив, що Британія давно ухвалила рішення не відправляти свої війська безпосередньо в зону бойових дій.

"Ми не відправляємо британські війська в Україну, але ми продовжуємо підтримувати Україну тренуваннями та військовою допомогою, і ми абсолютно чітко дали зрозуміти, що будемо продовжувати робити це доти, доки це буде потрібно і доцільно", - заявив він.

Відправка військ в Україну

Ідея відправлення західних військових до України викликала значний резонанс після того, як президент Франції Еммануель Макрон допустив можливість залучення сил НАТО для підтримки України. Це спричинило широку дискусію серед союзників.

Згодом представники Франції уточнили, що не йдеться про безпосередню участь у бойових діях. Натомість розглядаються інші форми допомоги, такі як навчальні місії для українських військових. У свою чергу, деякі країни, зокрема Литва, Латвія, Естонія та Канада, заявили про готовність до обговорення можливих варіантів такої підтримки.