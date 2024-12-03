Британия и Франция обсуждают размещение войск на линии разграничения в Украине, - СМИ
Лондон и Париж рассматривают возможность участия в мониторинге режима прекращения огня в случае переговоров между Украиной и РФ, и достижения соответствующего соглашения. Обсуждается вариант отправки Великобританией и Францией своих военных на линию разграничения.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Представители британских и французских властей обдумывают разные варианты с целью обеспечения безопасности Украины, если будут начаты мирные переговоры между Киевом и Москвой, и принято решение о прекращении боевых действий, рассказал высокопоставленный чиновник НАТО редакции "Радио Свобода" на условиях анонимности.
По словам представителя Североатлантического альянса в беседе с журналистами, одним из возможных сценариев, который можно будет предложить Украине и РФ, является размещение французских и британских войск "на линии разграничения для мониторинга режима прекращения огня, который может быть достигнут в результате переговоров".
Высокопоставленный чиновник НАТО рассказал, что такие разговоры ведутся только в некоторых странах, и не на уровне Североатлантического альянса.
В публикации "Радио Свобода" указывается, что Париж и Лондон пытаются подготовить "варианты для разных сценариев развития событий" для того, чтобы в случае поднятия вопроса новой администрацией президента США после инаугурации Дональда Трампа были предложения, как именно "могут включиться страны Европы", и были бы "готовые варианты" поддержки Украины.
Также представитель НАТО сказал журналистам, что разработка конкретных вариантов поддержки Украины необходима для обеспечения участия союзников из Европы в мирных переговорах Украины и РФ при посредничестве Трампа.
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