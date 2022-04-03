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Британия хочет вооружить Украину для защиты Одессы, - The Times

Новина українською →
Воскресенье 03 апреля 2022 02:37
Британия хочет вооружить Украину для защиты Одессы, - The Times Фото: военные ВСУ (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Роман Мирончук

Великобритания настаивает на том, чтобы вооружить Украину противокорабельными ракетами, которые помогут потопить российские военные корабли. Это также поможет избежать обстрела прибрежных городов с моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал министрам, что хочет предоставить оружие Украине, чтобы предотвратить наступление российских военных на Одессу.

По его словам, это будет так же как британские противотанковые ракеты использовались, чтобы остановить попытки Путина захватить Киев.

Напомним, в Украину из Британии отправят 30 бронированных карет скорой помощи. Половина из них попадет в нашу страну уже в начале следующей недели.

Мы также писали о том, что США помогут передать Украине советские танки. Таким образом Украина сможет укрепить оборону в восточных областях, где продолжаются бои с российскими военными.

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