Британия хочет вооружить Украину для защиты Одессы, - The Times

Великобритания настаивает на том, чтобы вооружить Украину противокорабельными ракетами, которые помогут потопить российские военные корабли. Это также поможет избежать обстрела прибрежных городов с моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

По его словам, это будет так же как британские противотанковые ракеты использовались, чтобы остановить попытки Путина захватить Киев.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал министрам, что хочет предоставить оружие Украине, чтобы предотвратить наступление российских военных на Одессу.

Напомним, в Украину из Британии отправят 30 бронированных карет скорой помощи. Половина из них попадет в нашу страну уже в начале следующей недели.

Мы также писали о том, что США помогут передать Украине советские танки. Таким образом Украина сможет укрепить оборону в восточных областях, где продолжаются бои с российскими военными.

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