США помогут передать Украине советские танки, - NYT

Администрация президента США Джо Байдена будет работать с союзниками над передачей Украине танков советского производства, чтобы наша страна укрепила оборону в восточных областях, где продолжаются бои с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Такое решение было принято в ответ на запрос президента Украины Владимира Зеленского, рассказал журналистам официальный представитель США. Это первый случай с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда Штаты соглашаются выступить в качестве посредника для помощи в передаче "советских" танков, которые войска ВСУ умеют использовать. По словам чиновника на условиях анонимности, поставки начнутся в ближайшее время. Сколько танков будет отправлено и из каких стран будут происходить поставки - не уточняется.