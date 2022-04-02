В Украину из Британии отправят 30 бронированных "скорых"

Посольство Украины в Британии закупило на собранные средства 30 бронированных карет скорой помощи. Половину из них отправят в нашу страну уже в начале недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства.

"Мы решили направить часть средств, собранных через платформу withukraine.org на закупку не только обычных "скорых", но и бронированных, чтобы защитить наших храбрых медиков", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, всего приобретено 30 автомобилей, 15 из них начнут переправлять в Украину уже в начале недели.

Напомним, недавно в Минздраве назвали количество обстрелянных больниц и машин скорой помощи за время войны.

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