Британія хоче озброїти Україну для захисту Одеси, - The Times

Великобританія наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які допоможуть потопити російські військові кораблі. Це також допоможе уникнути обстрілу прибережних міст із моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

За його словами, це буде так само як британські протитанкові ракети використовувалися, щоб зупинити спроби Путіна захопити Київ.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сказав міністрам, що хоче надати зброю Україні, щоб запобігти наступу російських військових на Одесу.

Нагадаємо, в Україну з Британії відправлять 30 броньованих карет швидкої допомоги. Половина з них потрапить в нашу країну вже на початку наступного тижня.

Ми також писали про те, що США допоможуть передати Україні радянські танки. Таким чином Україна зможе зміцнити оборону в східних областях, де тривають бої з російськими військовими.

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