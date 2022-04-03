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Британія хоче озброїти Україну для захисту Одеси, - The Times

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Неділя 03 квітня 2022 02:37
Британія хоче озброїти Україну для захисту Одеси, - The Times Фото: військові ЗСУ (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Роман Мирончук

Великобританія наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які допоможуть потопити російські військові кораблі. Це також допоможе уникнути обстрілу прибережних міст із моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сказав міністрам, що хоче надати зброю Україні, щоб запобігти наступу російських військових на Одесу.

За його словами, це буде так само як британські протитанкові ракети використовувалися, щоб зупинити спроби Путіна захопити Київ.

Нагадаємо, в Україну з Британії відправлять 30 броньованих карет швидкої допомоги. Половина з них потрапить в нашу країну вже на початку наступного тижня.

Ми також писали про те, що США допоможуть передати Україні радянські танки. Таким чином Україна зможе зміцнити оборону в східних областях, де тривають бої з російськими військовими.

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